Ruim vijf miljoen kijkers voor persconferentie coronamaatregelen

De aankondiging van nieuwe coronamaatregelen is dinsdagavond bekeken door ruim 5 miljoen mensen. De persconferentie van demissionair premier Mark Rutte en demissionair coronaminister Hugo de Jonge werd daarmee beter bekeken dan de vorige. Destijds, op 15 september, keken zo’n 3,3 miljoen mensen naar de persconferentie waarin nog werd aangegeven dat de maatregelen werden versoepeld.

De persconferentie werd zoals gebruikelijk op drie verschillende tv-zenders uitgezonden. De live-uitzending op NPO 1 was daarbij het meest in trek, volgens Stichting KijkOnderzoek (SKO) keken er 3.180.000 mensen. Naar de uitzending op RTL 4 keken 1.519.000 mensen en op SBS6 stemden 331.000 kijkers af. De NPO 1-uitzending was ook gelijk het best bekeken programma van de dinsdagavond.

Door de vele kijkers voor de persconferentie werd ook de talkshow Khalid & Sophie, dat daar direct op volgde, goed bekeken. Het programma, waar 1,6 miljoen mensen naar keken, bevatte onder meer een nabeschouwing van de persconferentie. Daarmee staat Khalid & Sophie op de derde plaats in de kijkcijfer top 25.