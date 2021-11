Schaatsbond vindt coronapas ‘onverstandig en onbegrijpelijk’

De Nederlandse schaatsbond steunt het protest tegen de invoering van een coronatoegangsbewijs voor sportcomplexen. Volgens directeur Herman de Haan zijn de maatregelen voor schaatsers niet uit te voeren.

“Deze maatregel is niet alleen praktisch onuitvoerbaar, ze werpt bovendien een drempel op voor sportbeoefening. Dat vinden wij onverstandig en onbegrijpelijk”, is het oordeel van De Haan.

De KNSB heeft een brief ondertekend die aan de politiek is gericht. “Dat doen wij omdat wij grote problemen voorzien bij de controle op naleving. Daarmee kun je vrijwilligers van schaatsclubs niet opzadelen”, aldus De Haan. “Belangrijkste bezwaar is dat dit mensen ervan gaat weerhouden om te gaan schaatsen, terwijl we met zijn allen weten dat sporten juist gezond en goed is voor de mensen.”

Sportkoepel NOC*NSF heeft in samenwerking met grote sportbonden gevraagd sporten voor iedereen toegankelijk te houden en af te zien van een coronapas. “Sport is juist onderdeel van de oplossing voor deze gezondheidscrisis”, schrijven de bonden. “Wij vragen het kabinet daarom om in ieder geval de sportbeoefening zelf en de begeleiding van (jeugd)sport door vrijwilligers uit te zonderen van de verplichting van het coronatoegangsbewijs.”