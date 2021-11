Sinterklaasintocht Roermond vanwege corona afgeblazen

De Sinterklaasintocht in Roermond gaat niet door. Het bestuur van het intochtcomité zegt niet te kunnen instaan voor de gezondheid van het publiek en de talloze vrijwilligers in verband met corona. De beslissing is door het bestuur met meerderheid van stemmen genomen.

Volgens de secretaris van het bestuur kan het comité niet verantwoorden dat op zondag 14 november zo’n duizend mensen vier rijen dik langs de Roerkade staan te kijken naar de intocht zonder beperkende maatregelen. “Het is niet mogelijk mensen op hun QR-code te controleren”, aldus de bestuurssecretaris. “Gezien de stijgende besmettingen waarbij Limburg een van de koplopers is, besloot het bestuur de optocht niet door te laten gaan.”

Donderdag 11 november vindt ook in Roermond de provinciale aftrap van het carnavalsseizoen plaats op het Stationsplein. Daar worden in een afgezette ruimte 15.000 mensen verwacht. “Maar die moeten bij de ingang allemaal een QR-code laten zien. De Sinterklaasintocht speelt zich af op Roerkade, Vismarkt en Munsterplein, open ruimtes zonder beperkende maatregelen. Daar kunnen wij mensen niet op QR-code controleren”, aldus de bestuurssecretaris. “Dat is de reden waarom het niet doorgaat.”