Taco Dankers van ON! legt functie neer na vermeend antisemitisme

Taco Dankers, de voorzitter van de raad van toezicht van Ongehoord Nederland (ON!), legt zijn werkzaamheden bij de omroep per direct neer. Woensdag kwam Dankers in opspraak nadat de NRC een artikel publiceerde waarin staat dat Dankers de leiding heeft over een denktank die regelmatig antisemitisch gedachtegoed zou verspreiden.

“Helaas is er controverse ontstaan rondom mijn persoon n.a.v. recente berichtgeving in de media. Ik herken mij niet in het beeld dat de pers van mij schetst en distantieer mij in de meest krachtige bewoordingen van antisemitisme, racisme en uitspraken die leiden tot polarisatie, discriminatie en haatzaaien”, laat Dankers weten in een verklaring. “Mijn aanblijven zou de belangrijke missie van omroep Ongehoord Nederland schaden. Daarom leg ik vandaag 3 november 2021 mijn functie neer als voorzitter van de raad van toezicht.”

De NPO had eerder laten weten “zeer geschrokken” te zijn van de berichtgeving rondom Dankers en kondigde een gesprek met de omroep aan. Het bestuur van Ongehoord Nederland zegt “in woord en daad” voor het respecteren “van alle mensenrechten” te staan.

In juli werd duidelijk dat Ongehoord Nederland, onder leiding van Arnold Karskens, mocht toetreden tot het publieke omroepbestel. Dat betekent dat ON!, net als de andere aspirant-omroep Omroep ZWART, de komende vijf jaar programma’s kan maken voor de NPO. Karskens kreeg eerder kritiek omdat hij vond dat de NOS “fake news” verspreidt. De Raad voor Cultuur tikte hem daarvoor bij de toetreding tot het bestel op de vingers.