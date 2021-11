Theorie-examen doen: hoe zorg je ervoor dat je slaagt?

Ongeveer 10 procent van de leerlingen die het theorie-examen ingepland heeft, komt niet opdagen. Zo blijkt uit een recent interview in de Telegraaf met CBR-directeur Alexander Pechtold. Dat zijn 50.000 examenplekken waar ook andere kandidaten terecht kunnen. Dat dit niet bevorderlijk is voor de wachttijden, mag duidelijk zijn. Met name na de lockdowns zijn deze wachttijden fors opgelopen. Een ding is zeker: voor veel mensen is en blijft het theorie-examen een behoorlijke uitdaging.

Net iets boven de 40 procent slaagt in één keer

Zo heeft een man (42) uit Groot-Brittannië 157 pogingen gedaan en meer dan 4.000 euro betaald aan examengeld, voordat hij zijn theorie-examen had gehaald. Nederlandse cursisten doen het gemiddeld iets sneller dan deze man, maar dat wil niet zeggen dat het ons makkelijk afgaat. In 2002 lag het in één keer slagen percentage op 56 procent. Nu is het al jaren net iets boven de 40 procent, aldus cijfers van het CBR. Ongeveer 6 procent doet één eerste poging en haakt dan definitief af. Toch heeft zo’n tachtig procent van de Nederlanders een rijbewijs, dus of het nu de eerste of tweede poging is: de meeste mensen slagen wel degelijk voor het theorie-examen.

Leren, leren en nog eens leren

Leren voor je theorie-examen is noodzakelijk. Het is niet een examen waar je onvoorbereid naartoe gaat en dan maar op hoop van zegen ervan uit kunt gaan dat je slaagt. Het vraagt om de nodige voorbereiding, wat prima te doen is vanuit huis. Waar we het vroeger met saaie theorieboeken moesten doen, is er tegenwoordig veel veranderd. Zo is daar het online auto theorieboek dat vol staat met foto’s, voorbeelden en 3D-illustraties, die ervoor zorgen dat cursisten op een duidelijke en leuke manier de theorie stof tot zich kunnen nemen. Lastige verkeersregels en verkeerssituaties worden op een eenvoudige manier uitgelegd.

Leren is dus belangrijk, om vervolgens aan de slag te gaan met het oefenen van examens. Aan de hand van simulaties van het echte CBR theorie-examen kan je testen of je klaar bent voor het echte theorie-examen. Het is mogelijk om online gratis een compleet theorie-examen te oefenen. Door te oefenen weet je of je klaar bent voor het CBR theorie-examen. Je ziet welke vraag je correct beantwoord hebt en welke vragen je nog wat meer moet bestuderen.

Goede voorbereiding is het halve werk

Door de coronacrisis kampt het CBR nog steeds met flinke achterstanden, voornamelijk door de lockdowns. Het inhalen gaat snel, vooral voor het theorie-examen. Eind 2022 moet ook voor het praktijkexamen alles weer ingehaald zijn. Veel mensen met geannuleerde afspraken zijn dus nog aan het wachten. Niet leuk, maar het geeft wel ruimte om extra te leren en te oefenen. Onder de noemer een goede voorbereiding is het halve werk is het CBR onlangs een campagne gestart voor de doelgroep jongeren. Het doel is om ze sneller te laten slagen voor het theorie-examen en het praktijkexamen. Het slagingspercentage moet omhoog, omdat er nu relatief veel herkansers zijn. Dit zorgt weer voor langere wachttijden, soms wel tot vijf maanden.

Tips om je theorie-examen te leren

Wat kan je doen om die vijf maanden optimaal te benutten? Als je toch moet wachten….Op een fietspad mogen alleen fietsers en snorfietsers rijden en de bus moet je alleen voorrang geven in de bebouwde kom. Het zijn een aantal van die verkeersregels, die we maar moeilijk kunnen onthouden. Deze en andere regels moet je toch echt uit je hoofd leren als je je examen wilt halen. En dat is ook de eerste tip. Zorg ervoor dat je de theorie kent. Dit kan je dus doen met behulp van een online theorieboek en examentraining. Herhaal meerdere keren per week, tot aan de dag dat je je theorie-examen moet doen. Gespreid leren heeft veel voordelen.

Als je aan het leren bent voor je theorie-examen helpt het om een samenvatting te maken van de stof. Schrijf de punten op die je lastig vindt of die je lastig kunt onthouden. Het helpt door de stof in je eigen woorden op te schrijven, waardoor je kan of je het ook daadwerkelijk snapt. Maak vervolgens een aantal oefen examens. Schrijf de vragen op die je fout hebt beantwoord en leer zodoende van je gemaakte fouten. En blijf ten slotte vertrouwen houden.

Rijinstructie naar een hoger plan

Aan het behalen van het felbegeerde roze papiertje gaat voor velen niet alleen wat zweet en tranen aan vooraf, de kans is ook groot dat de gemiddelde kosten voor het halen van het rijbewijs in de nabije toekomst flink omhooggaan. Om de kwaliteit van de rijinstructie naar een hoger plan te tillen, heeft oud-SP-voorman Emile Roemer op verzoek van het CBR een onderzoek uitgevoerd. Dit kan ervoor zorgen dat er op den duur wat zaken gaan aanscherpen, waardoor de prijzen omhooggaan. Op dit moment betalen jaarlijks honderdduizenden mensen al gauw 2.500 euro om hun rijbewijs te halen.