Van Dissel: bescherming door vaccins daalt heel licht

De coronavaccins beschermen voor ongeveer 94 procent tegen ziekenhuisopnames. Dat is wat lager dan voorheen, maar het valt binnen de marges die eerder zijn berekend, dus er kunnen niet meteen conclusies worden getrokken uit de daling. “We moeten het een paar weken achter elkaar observeren om te zien of het iets structureels is wat zich voortzet”, zei Jaap van Dissel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) woensdag tegen de Tweede Kamer.

Het kabinet besloot dinsdag om vanaf december mensen van 60 jaar en ouder en mensen die in de zorg werken een boosterprik te geven. Die moet de bescherming tegen het coronavirus versterken. In de loop van volgend jaar komen mensen die jonger dan 60 zijn mogelijk aan de beurt.

De vaccins voorkomen ook iets minder goed dat mensen anderen besmetten met het coronavirus. De “effectiviteit tegen transmissie” is gedaald van ongeveer 75 procent in juni tot ongeveer 50 procent in oktober. Dit kan volgens Van Dissel te maken hebben met het ‘seizoenseffect’. In herfst en winter zijn mensen vatbaarder voor zulke virussen dan in de lente en de zomer.