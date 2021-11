VVD wil grote groep gevaccineerden zoveel mogelijk ontzien

De VVD wil bij het aanscherpen van de coronamaatregelen kijken hoe de grote groep gevaccineerden in Nederland zoveel mogelijk kan worden ontzien. Kamerlid Aukje de Vries vindt het steeds moeilijker uit te leggen om maatregelen te nemen die mensen evenredig treffen, ongeacht of ze ingeënt zijn of niet.

De mensen die zich lieten hebben vaccineren hebben volgens De Vries “verantwoordelijkheid” genomen, en hebben er mede voor gezorgd dat minder mensen ernstig ziek worden.

SP’er Maarten Hijink wijst naar de oplopende ziekenhuisbezetting als bewijs dat het gebruik van coronatoegangsbewijzen (CTB) niet goed genoeg werkt. Hij ziet de uitbreiding ervan, zoals het kabinet dinsdag aankondigde, niet zitten en wil dat er weer meer wordt ingezet op basismaatregelen zoals de 1,5 meter afstand, geen handen schudden en zoveel mogelijk thuiswerken.

Naleving van de basismaatregelen is belangrijk, maar De Vries ziet dat mensen dat steeds lastiger vinden. Als er weer zware maatregelen worden getroffen moeten sectoren mogelijk weer dicht of worden beperkt, voorspelt ze. “Ik wil kijken hoe we dingen wel open kunnen houden”, aldus De Vries, die denkt dat de coronapassen daarbij kunnen helpen.