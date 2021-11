Zo’n 9200 positieve tests en 33 doden, hoogste cijfers in maanden

Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 9195 nieuwe coronagevallen vastgesteld. Dat is het hoogste aantal sinds 18 juli. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg 33 meldingen van sterfgevallen, het hoogste aantal in een dag sinds 11 mei.

Door de vele positieve tests loopt het gemiddelde opnieuw op. In de afgelopen zeven dagen zijn 55.826 positieve tests doorgegeven aan het RIVM. Dat komt neer op gemiddeld 7975 nieuwe gevallen per dag, het hoogste niveau sinds 23 juli. Het gemiddelde is in ongeveer twee weken tijd verdubbeld. Het gemiddelde stijgt voor de 34e dag op rij.

Amsterdam telde zoals gebruikelijk de meeste positieve tests. In de hoofdstad kregen 310 inwoners te horen dat het virus bij hen is vastgesteld. In Rotterdam werden 270 besmettingen vastgesteld en in Den Haag 261. Daarna volgen Utrecht (147), Tilburg (128), Eindhoven en Almere (elk 101) en Sittard-Geleen (100). Alleen op Schiermonnikoog en Vlieland en in het Gelderse Rozendaal testte niemand positief.

Dat het RIVM in de afgelopen dag 33 meldingen van sterfgevallen kreeg, wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen dag zijn overleden. Het kan soms even duren voordat het overlijden van een coronapatiƫnt is geregistreerd. Maar uit de weekcijfers van dinsdag komt wel naar voren dat de sterfte de laatste weken snel stijgt.

Onder de 33 geregistreerde doden zijn drie inwoners van de gemeente Haarlemmermeer. De gemeenten Amsterdam, Venlo, Horst aan de Maas, Hof van Twente en Cranendonck telden allemaal twee overleden inwoners.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 118 sterfgevallen, gemiddeld bijna 17 per dag. Dat is het hoogste gemiddelde sinds 16 mei.