Aantal bron- en contactonderzoeken weer omlaag

Het aantal bron- en contactonderzoeken naar aanleiding van nieuw geconstateerde coronabesmettingen gaat opnieuw flink omlaag. Dat bevestigt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) na een bericht van RTL. In eerdere perioden van veel besmettingen werd dit werk ook noodgedwongen aangepast. En net als toen worden er toch nog genoeg onderzoeken gedaan om een voldoende beeld te houden van wie waar zoal besmet raakt door het virus, aldus het RIVM.

In de laatste week van oktober werd na 62,5 procent van de positieve constateringen nog zo’n onderzoek verricht, in de week van 18 oktober was dat nog 86,7 procent. De cijfers kunnen nog veranderen door registraties die nog binnen moeten komen. In september, toen het aantal besmettingen aanzienlijk lager was, kwam het percentage contactinventarisaties ruim boven de 90 procent uit.