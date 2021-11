Gedupeerden aardbevingsschade bij formatiegesprekken in Groningen

De partijen aan de formatietafel praten donderdag in Groningen met slachtoffers van de Groningse aardbevingen. Ook bestuurders, maatschappelijke organisaties en andere deskundigen schuiven aan bij de VVD, D66, CDA en ChristenUnie om te spreken over de aardbevingsschade, veroorzaakt door gasboringen.

De gesprekken vinden plaats op het Groningse provinciehuis en nemen in totaal twee dagen in beslag. De partijleiders Mark Rutte (VVD), Sigrid Kaag (D66), Wopke Hoekstra (CDA) en Gert-Jan Segers (CU) zullen donderdagmiddag na de gesprekken de pers kort te woord staan.

Het is niet de eerste keer dat de formatie buiten Den Haag verder gaat: op het Hilversumse landgoed De Zwaluwenberg zijn al twee keer eerder gesprekken gevoerd. Wel is het bijzonder dat deze keer niet alleen experts, maar ook gedupeerde burgers aan tafel zitten.

Later komen ook slachtoffers van de toeslagenaffaire langs. De onderhandelende partijen ontvingen eerder al Peter Smink (directeur-generaal Belastingdienst), Maarten Camps (UWV) en Ditte Hak (directeur-generaal Toeslagen) om over de toeslagenaffaire te praten.

De partijen zwijgen over wat er binnenskamers wordt besproken. Bronnen rond de formatie zeggen wel dat alle onderwerpen die op tafel liggen inmiddels zijn besproken en uitgediept, maar dat er nog lastige thema’s besproken moeten worden. Welke dat zijn, is niet bekend. Wel zeggen ingewijden dat partijen elkaar weten te vinden tijdens gesprekken over stikstof.

Inmiddels is het record voor de langstlopende formatie verbroken, nu de huidige formatie al langer duurt dan 225 dagen. Dat vorige record stond op naam van het kabinet-Rutte III. Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp drong deze week bij informateurs Johan Remkes en Wouter Koolmees aan op haast.