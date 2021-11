Iets meer coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is donderdag iets gestegen. Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) liggen er nu 1327 mensen die worden behandeld vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 17 meer dan woensdag. Eind mei lagen er voor het laatst zoveel Covidpatiënten in de ziekenhuizen.

Op de intensive cares klom het aantal coronapatiënten met 23 tot 273, het hoogste aantal sinds 11 juni. Precies één jaar geleden lagen er echter nog 2 keer zoveel mensen op de ic’s, namelijk 612. Op de verpleegafdelingen liggen nu 1054 coronapatiënten, 6 minder dan een dag eerder.

Het LCPS gaf eerder al aan dat het aantal opnames verder zal toenemen. In de afgelopen 24 uur werden er 146 nieuwe coronapatiënten binnengebracht op de verpleegafdelingen. Op de ic’s werden 25 nieuwe patiënten opgenomen.