Legaal geteelde ‘staatswiet’ van zeven telers in 2022 te koop

De legaal geteelde ‘staatswiet’ gaat in de tweede helft van komend jaar in de verkoop in verschillende coffeeshops. Dat is het streven van het kabinet, schrijft demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid), ook namens Hugo de Jonge (Volksgezondheid), in een brief aan de Tweede Kamer. Zeven door de overheid aangewezen telers zijn nu bezig met het opzetten van hun teeltbedrijven voor dit wietexperiment. Mogelijk komen daar nog drie telers bij. Coffeeshops in tien deelnemende gemeenten gaan de wiet verkopen.

Deze telers gaan legaal hennep en hasj produceren. Wanneer de deelnemende coffeeshops precies de ‘staatswiet’ kunnen verwachten, is nog niet zeker. Zo moet het aanbod eerst voldoende zijn om de coffeeshops te bevoorraden. “Ook de kwaliteit en de diversiteit van de producten moeten op orde zijn”, aldus de ministers.

De deelnemende coffeeshops zullen in de beginfase deels de legale wiet gaan verkopen. Dit verkopen ze dan naast de gedoogde illegaal geteelde wiet. Later gaan ze alleen nog maar deze legale wiet verkopen, zo is de bedoeling.

De proef duurt vier jaar, maar kan worden verlengd. Als het kabinet zo tevreden is over het experiment dat het helemaal wil overgaan op legale wietteelt, dan kan de proef nog anderhalf jaar doorlopen om de overgang te kunnen regelen.