NOS maakt makkelijker journaal voor mensen met taalproblemen

Het NOS Journaal is begonnen met een journaal in makkelijke taal. De uitzendingen, die eens per week te zien zijn, moeten mensen die moeite hebben met de Nederlandse taal helpen om het nieuws beter te begrijpen.

Het programma heet Het NOS Nieuws van de Week en is online te volgen. Elke aflevering duurt tien minuten en behandelt drie onderwerpen. De test is 1 november van start gegaan.

De afgelopen anderhalf jaar is de omroep bezig geweest met een onderzoek naar verschillende groepen Nederlanders en hoe zij nieuws begrijpen. Daarbij werd voornamelijk gekeken naar mensen die moeite hebben met de Nederlandse taal.