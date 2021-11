Partijleiders temperen verwachtingen bij aardbevingsslachtoffers

De partijleiders aan de formatietafel zijn naar Groningen gekomen om te praten met gedupeerden van de Groningse aardbevingen, maar willen bij hen niet te hoge verwachtingen wekken. Voorafgaand aan de formatiegesprekken op het Groningse provinciehuis uitten meerdere slachtoffers van de aardbevingen hun woede en teleurstelling over de trage afhandeling van de aardbevingsschade.

Demissionair premier en VVD-leider Mark Rutte zegt dat al veel beloftes richting de Groningers niet zijn ingelost “en het laatste wat je dan moet doen is nieuwe beloftes daar bovenop stapelen”. Hij wil vooral luisteren naar “praktische dingen” waardoor het schadeherstel en de versterking van verzwakte huizen sneller kunnen. Rutte kan geen garanties geven richting de gedupeerden, “anders dan dat iedereen tot op het bot gemotiveerd is om het voor elkaar te krijgen”.

Volgens CDA-leider Wopke Hoekstra zijn de verwachtingen van het formatieoverleg in Groningen “terecht hooggespannen” en was het tempo van herstel “te lang te laag” voor de bewoners. “Maar ik heb niet de illusie dat we dat vandaag met dit bezoek kunnen oplossen.” Wel vindt Hoekstra het belangrijk te laten zien “hoe serieus we het nemen” en dat er snel voortgang komt.

Gert-Jan Segers, fractievoorzitter van de ChristenUnie, wil vooral luisteren naar de verhalen van Groningers. Dat doet hij met “een gevoel van schaamte over wat de provincie is aangedaan”. Er moet volgens hem actie worden ondernomen, maar verwacht niet dat de problematiek snel op te lossen is.

De onderhandelende partijen praten donderdag en vrijdag niet alleen met gedupeerden, maar ook met lokale bestuurders en maatschappelijke organisaties die zich bezig houden met de aardbevingsproblematiek. Binnenkort praten ze ook met slachtoffers van de toeslagenaffaire.