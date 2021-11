Politie Dortmund redelijk tevreden over meeste fans van Ajax

Hoofdcommissaris Udo Tönjann van de politie van Dortmund kijkt redelijk tevreden terug op de gebeurtenissen rond het duel tussen Borussia en Ajax (1-3) in de Champions League. “De meeste fans waren alleen maar geïnteresseerd in voetbal”, zei hij. “Tijdens risicowedstrijden zijn gewelddadige botsingen altijd te verwachten. We hebben echter met veel politie-inzet kunnen voorkomen dat rivaliserende fans met elkaar zijn gebotst.”

De Duitse politie zette maar liefst 1000 agenten in rond het duel tussen Borussia Dortmund en Ajax. Die zagen duizenden supporters van Ajax lang feestvieren in het centrum van de stad. Aan het einde van de middag werd de sfeer grimmiger toen Nederlandse fans veel vuurwerk afstaken. Veel supporters van Ajax liepen gezamenlijk in een mars naar het stadion. Daar kwam het tot een confrontatie met de politie, die met flessen, vuurwerk en een prullenbak werd bekogeld.

De politie gebruikte pepperspray en wist gewelddadige fans te identificeren. Voor zover bekend zijn er nog geen supporters gearresteerd. Na de wedstrijd vonden er geen ongeregeldheden meer plaats. Ajax plaatste zich met de zege voor de achtste finales van de Champions League. De ploeg van trainer Erik ten Hag werd tijdens het duel gesteund door 4400 fans die zich in het uitvak hadden verzameld. Veel supporters van Ajax zaten ook op tribunes die bestemd waren voor Duitsers. Dat leidde niet tot ongeregeldheden in het stadion.