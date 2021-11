Rechtbank vonnist na eis levenslang voor gezinsmoord Etten-Leur

De rechtbank in Breda doet donderdag uitspraak in de zaak tegen Onur K. (34) uit Etten-Leur. Tegen hem is eind september levenslang geëist, omdat hij op 27 maart vorig jaar zijn vrouw (31), moeder (65), zoon (6) en dochter (2) zou hebben vermoord.

K. bekende de moord op zijn moeder. Hij zegt dat onbekenden zijn kinderen en zijn vrouw moeten hebben gedood. Daarna zou hij zijn moeder zelf hebben omgebracht om haar rouw te besparen. De officier van justitie oordeelde echter dat hij ze alle vier “één voor één” met zijn handen en met snoeren wurgde na toediening van zware pijnstillers. Hij zou zijn familie hebben gedood omdat hij gezichtsverlies vanwege torenhoge schulden niet zou aankunnen.

Gedragsdeskundigen van het Pieter Baan Centrum konden geen conclusies trekken over de geestestoestand van Onur K. Om die reden is geen tbs geëist. K. wordt beschouwd als volledig toerekeningsvatbaar.

Het opleggen van een levenslange straf komt in Nederland weinig voor, vooral als het niet gaat om moorden in het criminele circuit of vanwege terroristische motieven.