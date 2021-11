Recordaantal coronaprikken zonder afspraak na persconferentie

Een recordaantal mensen liet woensdag een coronaprik zetten op locaties waar dat zonder afspraak kan, zegt de koepelorganisatie van gezondheidsdiensten GGD GHOR Nederland. In totaal lieten in één dag zo’n 13.000 mensen zich inenten op zo’n zogenoemde vrije inloop-locatie.

De laatste keer dat er een “piek” was in het aantal prikken zonder afspraak op één dag lieten 8000 mensen zich vaccineren, aldus een woordvoerster van de organisatie. Het laten zetten van een prik zonder afspraak kan alleen voor de eerste dosis.

Ook maakten woensdag een stuk meer mensen prikafspraken via het callcenter of online dan gemiddeld: in totaal 18.039. Afgelopen weken ging het om gemiddeld zo’n 10.000 mensen op een dag. Het gaat om afspraken voor het zetten van een dosis van het vaccin van Janssen – waar één prik voor nodig is – of voor beide doses van het vaccin van Pfizer/BioNTech.

Ook dinsdag was het al drukker dan gewoonlijk online en bij het callcenter. In één dag maakten toen ruim 17.000 mensen een afspraak voor een of twee coronaprik(ken). Dinsdagavond maakten demissionair premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge bekend dat de coronapas op meer plekken verplicht zal worden. Mensen die niet zijn ingeënt of recent een coronainfectie hebben doorgemaakt moeten dan dus voor meer gelegenheden een test laten doen. GGD GHOR Nederland laat weten dat er op priklocaties “af en toe” mensen zijn die zeggen zich te laten prikken vanwege de aangescherpte maatregelen.