Sinterklaas komt dit jaar digitaal via de webcam bij je op bezoek!

In een mooie, professionele en ludieke Sinterklaaswaardige omgeving met achtergrondelementen als een volle maan, een paard en veel cadeaus tref je dit jaar Sinterklaas achter de webcam. Zonder de bekende hulp en met een professioneel productieteam inclusief de beste streamingtechnologie.

Voor de mensen die in deze roerige en onzekere tijd wel feest en gezelligheid maar geen fysieke ontmoeting wensen voor hun familie of personeel. Onderscheidend, feestelijk en helemaal van deze tijd.

Kitseroo: “De webcam streaming sessies zijn uitstekend geschikt voor kleine en grote gezinnen, incl. gasten. Al dan niet ingelogd met eigen webcam, tablet of smartphone. Onze webcam Sinterklazen voelen zich ook thuis in een zakelijke omgeving. We werken uitsluitend met professionele webcam acteurs die er met het technische -, productie- en regieteam elke sessie een persoonlijk en fantastisch feest van maken.”

Olaf Kitseroo is een pionier als het gaat om webcam TV-formats en interactieve webshows

Kitseroo heeft live webshows geproduceerd voor de Voice of Holland en Boer Zoekt Vrouw. Tevens heeft Kitseroo het 96-live-webcams TV-format ‘The Game of Fame’ met het toenmalige bedrijf van Paul de Leeuw en Joop van den Ende webcam-technisch gerealiseerd en voor TVLab geproduceerd.

Verras je familie of personeel met een persoonlijk video-onderhoud met Sinterklaas en maak er ook dit jaar een leuk en onderscheidend Sinterklaasfeest van.

Webcam Sinterklaas is te reserveren via www.webcamsinterklaas.nl.