Waar vind je als starter nog een betaalbare woning in Nederland?

We weten het al langer: de Nederlandse huizenmarkt is oververhit en als land kampen we met een woningcrisis. In het afgelopen jaar werden woningen maar liefst 18,5 procent duurder, aldus het CBS. Met name voor starters is het vrijwel onmogelijk om een huis te vinden, laat staan een betaalbaar huis. De keuzes zijn minimaal en de kans is groot dat je als starter geen huis vindt in de stad of provincie waar je graag zou willen wonen. Wat koop je tegenwoordig nog voor een half miljoen op de Nederlandse woningmarkt?

In Tilburg krijg je het meeste voor je geld

Spaarplatform Raisin zocht het uit en analyseerde 2761 woningen in 30 steden in Nederland die in oktober 2021 te koop aangeboden stonden op Funda.nl. Uit hun rapport blijkt dat Tilburg dé stad is waar je het meest op de woningmarkt krijgt voor je geld. Met een budget tussen de vier en vijf ton krijg je gemiddeld 113 vierkante meter, 4 kamers en heb je 75 procent kans op een tuin. En of je nu als starter in Tilburg of Assen, die op de tweede plaats staat in de top 10 steden waar je het meeste kan doen met een miljoen, een huis koopt: zorg er altijd voor dat je een bouwkundige keuring doet. Dit kan je al doen tijdens de bezichtigingen, om zo een miskoop of hoge onderhoudskosten te voorkomen.

Op de derde plaats van steden waar je als starter het meest kan doen met een half miljoen staat Apeldoorn. Ben je van plan om wat zuidelijker te gaan wonen? Bedenk dan wel dat je in Maastricht het minst krijgt voor je geld. En dus niet in onze hoofdstad, zoals vaak wordt gedacht. In Amsterdam is het vinden van een grote betaalbare woning net zo goed onmogelijk, maar Maastricht spant dus de kroon.

Emigreren dan maar?

Het kan zijn dat er nog het een en ander gaat veranderen, nu de hypotheekrente sinds begin deze maand stijgt. Volgens experts betekent dit echter niet dat de stijging van de rente terug te zien is in de huizenprijzen. Er zijn meer redenen dat de huizenprijzen zo hoog zijn. Dit wordt ook veroorzaakt door een tekort aan woningen. Dus als starter ziet het er voorlopig niet uit dat je van de ene op de volgende dag een betaalbare woning vindt. Dan is er uiteraard nog de optie om te emigreren. Volgens het rapport zoeken veel Nederlanders over de grens naar een woning. Kijken is altijd leuk, of er ook daadwerkelijk verhuisd wordt, is nog maar de vraag.

Londen, LA of Valencia, of toch Tilburg?

De meest populaire stad onder Nederlanders is London. Brexit of niet, ‘Huis te koop in Londen’ wordt per maand gemiddeld zo’n 420 keer gegoogled. Je moet wel een grote tas met geld meenemen, want deze stad staat in de top tien van meest dure huizen van de wereld. Ook zoeken Nederlanders naar woningen in Los Angeles en Valencia. Maar ja, echt dichtbij is het niet, als je in Nederland een baan hebt. Misschien dat Tilburg dan toch een betere en goedkopere optie is. Er is weliswaar geen strand en de zon schijnt er ook niet altijd, maar zoals gezegd wordt: Oost West, thuis best.