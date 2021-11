Aanhoudingen na onnatuurlijke dood van twee mannen uit Bunschoten

De politie heeft twee mannen opgepakt voor overtreding van de Opiumwet en de Wet op de Geneesmiddelen. De verdachten kwamen in beeld in het onderzoek naar de niet-natuurlijke dood van twee mannen uit Bunschoten. Het is nog niet duidelijk of de verdachten iets te maken hebben met de dood van de mannen, de exacte doodsoorzaak wordt nog onderzocht. “Het is nog te vroeg om daar conclusies over te trekken”, aldus de politie.

De verdachten, een 40-jarige inwoner van Amersfoort en een 30-jarige inwoner van Bunschoten, werden woensdag aangehouden en zitten nog vast voor onderzoek. Op verschillende locaties heeft de politie grote hoeveelheden verdovende middelen en geneesmiddelen gevonden. De politie onderzoekt of en hoe de verdachten gelinkt zijn aan de drugs.

De twee Bunschoters kwamen afgelopen weekend om het leven. Volgens de krant De Gooi- en Eemlander gaan er in de gemeente geruchten rond dat de twee slachtoffer zouden zijn geworden van vervuilde drugs. Ook zouden de twee verdachten volgens de krant drugsdealers zijn geweest, de politie kan dit niet bevestigen en benadrukt dat er nog een onderzoek loopt.

Bij de afscheidsbijeenkomst van een van de twee mannen werd donderdagavond een persfotograaf mishandeld die foto’s maakte bij het uitvaartcentrum aan de Hooistreep in Bunschoten. Fotograaf Caspar Huurdeman stond op de openbare weg toen er een man op hem afkwam en hem mishandelde. Donderdagavond werd daarvoor een 58-jarige man opgepakt, hij is inmiddels weer vrij maar blijft nog wel verdachte in de zaak.