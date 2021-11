Aboutaleb: vertrouwen weer opbouwen voor demonstraties

“We moeten met elkaar in gesprek, de pijn bespreekbaar maken en het vertrouwen herstellen.” De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb zei donderdag in een gemeenteraadsdebat over een omstreden politieoptreden tijdens een woonprotest in de stad dat hij samen met de politie en het Openbaar Ministerie om de tafel wil met de organisatie van de demonstratie “onder leiding van een onafhankelijke derde.”

De Rotterdamse raad uitte zich in het debat zeer kritisch over het politieoptreden, dat “hardhandig” en “onnodig” werd genoemd. Ook verschillende demonstranten, die tijdens inspreekmomenten soms emotioneel hun ervaringen deelden, spraken van “excessief geweld”.

Enkele partijen vroegen om een onafhankelijk onderzoek om te achterhalen wat er tijdens tijdens de zogeheten Woonopstand in de stad is gebeurd. Zo’n zevenduizend demonstranten vroegen op 17 oktober in Rotterdam aandacht voor een beter landelijk woonbeleid. Tijdens de tocht greep de ME op de Erasmusbrug in. Negen mensen zijn aangehouden. Filmpjes van het politieoptreden die via social media werden verspreid leidden tot felle kritiek.

De Rotterdamse politiechef Fred Westerbeke gaf tijdens het debat toe dat hij niet alle informatie heeft en nieuwe dingen heeft gehoord van de insprekende demonstranten. “Er bestaan verschillende beelden, die moeten we bij elkaar brengen en nader uitzoeken.” Hij zei dat de politie twintig klachten heeft binnen gehad en roept mensen die zijn ingesloten bij de demonstratie klachten te melden. Aboutaleb: “Mensen die ten onrechte in een fuik zijn beland nodig ik uit voor een gesprek met mij.”

Als reden voor het ingrijpen gaven de politiechef en de burgemeester aan signalen te hebben gehad dat een groep blokkades wilde opwerpen in de stad en dat er bezorgdheid was om een groep demonstranten die zich tijdens tijdens een woonprotest in Amsterdam misdroeg en dit misschien ook in Rotterdam wilde doen. Ook zouden enkele demonstranten de politie hebben geprovoceerd.

In de raad werd ook verbolgen gereageerd op het naar buiten brengen van dronebeelden van de demonstratie door de politie. Westerbeke benadrukte dat hij hiermee naar buiten en in de media trad omdat hij vond dat de reacties op de beelden op social media te eenzijdig waren.