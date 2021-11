Grapperhaus over QR-controles: we vragen niets onmogelijks

Het kabinet vraagt niets onmogelijks van sportverenigingen of culturele centra nu zij bij de deur QR-codes moeten gaan controleren, vindt demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie). In het verenigingsleven is er grote onvrede over de maatregel. Veel clubs zeggen niet de mensen te hebben voor controles van de toegangspassen.

Grapperhaus wijst erop dat het kabinet 45 miljoen euro heeft uitgetrokken voor de periode van oktober tot en met december. Van dat geld kunnen gemeenten meer mensen inzetten om coronapassen te controleren. Vorige maand was er nog geld beschikbaar, maar de minister kan zich voorstellen dat gemeenten op een gegeven moment meer nodig hebben. “Maar eerst aan de slag.”

Het systeem van toegangstesten is niet waterdicht. De QR-codes zijn te vervalsen en in die toegangsbewijzen is handel ontstaan. Grapperhaus benadrukt dat het vervalsen van een QR-code fraude is en dat daar maximaal vier jaar gevangenisstraf op staat. Ook dringt hij aan op de controle van een identiteitsbewijs samen met de QR-code, zodat vervalsingen sneller aan het licht komen.