In hoger beroep strafeisen tot 8,5 jaar voor diamantroof Schiphol

Het OM heeft in hoger beroep celstraffen uiteenlopend van 40 maanden tot 8,5 jaar geëist tegen vijf mannen, die betrokken zouden zijn geweest bij de grote diamantroof op Schiphol in februari 2005. Een zesde verdachte gaat wat de aanklaagster betreft vrijuit, zei ze vrijdag voor het gerechtshof in Amsterdam.

Bij de spraakmakende roof werd voor bijna 73 miljoen dollar (nu ruim 63 miljoen euro) aan diamanten buitgemaakt, waarvan de daders in de buurt van Schiphol een deel ter waarde van zo’n 30 miljoen dollar achterlieten. De rest van de edelstenen is nooit teruggevonden. De overval geldt als een van de omvangrijkste uit de Nederlandse geschiedenis en deed mede veel stof opwaaien doordat de overvallers hun slag sloegen op een vrachtplatform dat zwaar beveiligd hoorde te zijn.

De rechtbank legde in 2019 celstraffen tot zeven jaar op in de zaak, die jarenlang onopgelost leek te blijven. Pas na een undercovertraject van ruim twee jaar had het OM begin 2017 voldoende bewijs verzameld om de verdachten voor de rechter te brengen.