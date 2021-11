Kabinet wil meer en langer bijdragen aan NAVO-troepen in Litouwen

Het demissionaire kabinet wil de bijdrage aan de NAVO-missie in Litouwen met drie jaar verlengen tot eind december 2024. Ook zullen er maximaal tachtig Nederlandse militairen extra gaan meedoen aan de multinationale troepenmacht, schrijven de ministers Henk Kamp van Defensie en Ben Knapen van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

Nederland doet al sinds 2017 mee aan deze missie, met 270 militairen. De Nederlandse bijdrage zou eind van dit jaar aflopen.

De NAVO-militairen zijn in de Baltische staat gestationeerd om de bevolking te beschermen en grote buur Rusland af te schrikken. Moskou keert zich “steeds meer af van de internationale rechtsorde en de bestaande veiligheidsordening in Europa”, schrijven de ministers. Rusland breidt onder meer zijn krijgsmacht uit en is bezig die te moderniseren.