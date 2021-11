Koning opent spiegeldepot van Boijmans

Koning Willem-Alexander opent vrijdagmiddag het depot van museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam, het eerste voor publiek toegankelijke museumdepot ter wereld. Het gebouw van architect Winy Maas, in de vorm van een schaal, is bekleed met 1664 panelen van spiegelglas, in totaal 6609 m2, waarin Rotterdam, de hemel en de voorbijgangers weerspiegelen. Het gebouw, waarin de 151.000 internationale kunststukken vanaf 1400 met een gezamenlijke waarde van 8 miljard euro zijn ondergebracht, heeft 94 miljoen gekost en geldt nu al als een grote blikvanger van de om de architectuur steeds beroemdere havenstad.

Het oude depot voldeed niet meer. Volgens museumdirecteur Sjarel Ex kan Boijmans nu de komende twintig jaar voort met “het verbeteren van de collectie”. Doel is ook aan belangstellenden te laten zien wat er allemaal gebeurt buiten de zalen van een museum, als een kijkje in de machinekamer van een schip. Tegelijk kan nu alles worden getoond, terwijl er op zaal altijd maar een fractie te zien is. In Boijmans zelf is nu overigens helemaal niets te bewonderen, want dat is tot 2028 dicht wegens verbouwing.

Kunstenares Pipilotti Rist maakte nog een speciaal lichtkunstwerk voor het gebouw, dat ze zelf een “kleurendouche”noemt. Het komt in de avond tot leven: “Het is een wonderland in de donkere uren van de dag”, hoopt ze.