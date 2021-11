Ruim 120.000 kilo professioneel vuurwerk in bunkers onderschept

In een groot internationaal onderzoek naar de illegale handel in professioneel vuurwerk heeft de politie beslag gelegd op ruim 120.000 kilo vuurwerk. Het vuurwerk was opgeslagen in bunkers in Rheine (Duitsland) en vermoedelijk bestemd voor de Nederlandse particuliere markt. Het is de grootste vuurwerkvangst ooit voor de Nederlandse politie.

De manier waarop het vuurwerk werd vervoerd vanaf de bunkers door tussenhandelaren noemt de politie “levensgevaarlijk”, omdat daarbij richtlijnen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen niet werden nageleefd.

In de bunkers lagen legaal en illegaal vuurwerk door elkaar. Ook was er vuurwerk “vermomd” doordat stickers die de gevarenklasse van het materiaal aangeven, waren vervalst. Zo kan er vuurwerk tussen zitten dat krachtiger is dan er op de dozen staat aangegeven. De politie heeft nog niet de hele partij onderzocht, dus wat er allemaal precies in de bunker lag is onduidelijk. Wel benadrukt de politie “dat er in ieder geval geen sterretjes tussen zitten”.

Veel vuurwerk dat illegaal op de Nederlandse markt wordt aangeboden, ligt opgeslagen in grensgebieden met Belgiƫ en Duitsland. Daar bevinden zich oude NAVO-munitiebunkers, die in gebruik zijn als opslag voor onder meer vuurwerk. Dat gebeurt soms legaal, maar soms ook illegaal. Zo vindt er soms onderhuur plaats aan mensen die niet bevoegd zijn deze soorten vuurwerk te bezitten en te verkopen aan consumenten. Soms gaat het om vuurwerkhandelaren die legaal werken en daar een illegale handel naast hebben. De politie kan niet zeggen hoe de vergunninghouders van deze bunkers te werk gingen.

De bunkers dienen als een soort afhaalpunt voor de tussenhandelaren, die daarbij gebruikmaken van gehuurde busjes en personenauto’s. Zeker wanneer er sprake is van transport van de zwaarste soorten vuurwerk zijn die daarvoor niet geschikt.

Door de inbeslagname zegt de politie, die samenwerkte met onder meer de Duitse autoriteiten, “een deel van de handelsvoorraad die was bestemd voor de Nederlandse particuliere markt” te hebben “weggehaald”. Vorig jaar werd ook al in een internationaal onderzoek zeker vijftig ton professioneel vuurwerk in beslag genomen. Toen waren er aanhoudingen in Delfzijl.

In deze zaak worden aanhoudingen niet uitgesloten. Omdat de zaak nog loopt, wil de politie niet verduidelijken hoe deze bunkers in beeld kwamen.

Justitieminister Ferd Grapperhaus vindt het “schandalig” dat nog steeds op deze schaal illegaal vuurwerk wordt verhandeld. “Goed dat de politie hier bovenop zit.” Hij waarschuwt overtreders dat onlangs een wet is aangenomen die bepaalt dat zij zelf opdraaien voor de kosten van de vernietiging van illegaal vuurwerk. “Dat zal echt mensen nog lelijk gaan opbreken”, voorspelt hij.