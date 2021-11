Zuid-Limburg mag feesten de 11e van de 11e

Zuid-Limburg kan de 11e van de 11e gewoon feestvieren. Wel zijn er restricties in verband met corona tijdens deze aftrap van het carnavalsseizoen. De zestien burgemeesters van Zuid-Limburg hebben vrijdag gezamenlijk besloten de landelijke richtlijnen inzake corona te volgen.

Dat maakten de burgemeesters vrijdagmiddag na een vergadering bekend. Grootschalige evenementen worden niet verboden. De burgemeesters gaan wel praten met de organisatoren van evenementen over maatregelen en eventueel maatwerk.

Dat betekent dat de toegang tot feesten alleen kan met een geldige QR-code, en dat er een maximum geldt voor het aantal personen binnen. Ook geldt het advies anderhalve meter afstand te houden.

Zuid-Limburg wijkt daarmee af van de lijn die Noord- en Midden-Limburg volgen. Daar besloot voorzitter Antoin Scholten van de Veiligheidsregio Limburg Noord grootschalige carnavalsbijeenkomsten op de 11e van de 11e te verbieden. Dit om te voorkomen dat er nog meer druk op de zorg ontstaat.

Ook de Zuid-Limburgse burgemeesters erkennen dat de zorg onder druk staat, maar willen niet afwijken van de landelijke norm, en treffen daarom geen aanvullende maatregelen zoals in het midden en noorden van de provincie. Ook deze burgemeesters voelen naar eigen zeggen “de morele druk en de enorme spanning die zit op de situatie in Zuid-Limburg en de dringende noodzaak om de zorg te ontlasten. Dat vraagt echter om landelijke kaders”, aldus de burgemeesters in hun verklaring.

“We gaan zelf met onze evenementorganisatoren in overleg omdat het nauwgezet opvolgen van de maatregelen van de Rijksoverheid ook van belang is en er wellicht ook maatwerk mogelijk is. Verder blijven we als burgemeesters samen kijken naar wat er op ons afkomt en blijven we daarover met elkaar in gesprek.”