Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen stijgt verder

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is zaterdag verder gestegen tot 1399, een toename van 49. Dat is het hoogste aantal sinds 28 mei, toen er 1440 coronapatiënten waren opgenomen.

De stijging komt volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) voor het grootste deel voor rekening van de verpleegafdelingen, waar er per saldo 47 coronapatiënten zijn bijgekomen. Daar liggen nu 1111 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Op die afdelingen kwamen 194 nieuwe patiënten binnen.

Bij de intensive cares kwamen 26 nieuwe patiënten binnen. Per saldo met steeg het aantal ernstige zieke patiënten op de ic’s met 2. Daar liggen nu 288 mensen met Covid-19.