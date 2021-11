Bruls: we mogen niet ontevreden zijn over de eerste dag

“Ik heb niet de indruk dat we ontevreden moeten zijn over deze eerste dag”. Dat zei Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen, zaterdag in het tv-programma Nieuwsuur over de eerste dag waarop er in Nederland scherpere coronaregels van kracht waren. “Iedereen lijkt er door de verontrustende cijfers van doordrongen dat dit moet. Het is dit doen, of anders nog ernstigere maatregelen nemen.”

Wegens het oplopende aantal besmettingen en Covid-patiƫnten in de ziekenhuizen gelden sinds zaterdag strengere regels. Zo moet op meer plekken de QR-code uit de CoronaCheck-app getoond worden en moeten op meer plekken mondkapjes worden gedragen.

Op de vraag of komende vrijdag zwaardere maatregelen aangekondigd zullen worden, zei Bruls dat dit “in ons aller handen ligt”. Volgens hem zal bepalend zijn hoe mensen zich aan de voorschriften houden en hoe de cijfers zich ontwikkelen. Zaterdag waren er meer dan 12.000 besmettingen, het hoogste aantal dit jaar.

“Als het allemaal niet helpt, dan moet je er rekening mee houden dat de discussie weer automatisch zal gaan over lockdown-achtige maatregelen”, aldus Bruls in Nieuwsuur op NPO 2. “Iedereen die kritiek heeft op de coronatoegangsbewijzen wil ik dit voorhouden: het is dit of de zaak weer sluiten. Dat zouden we niet moeten willen met z’n allen.”