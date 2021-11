Deelnemers klimaatmars Amsterdam: ‘mooie beloftes’ niet genoeg

Tienduizenden mensen zijn zaterdag in Amsterdam de straat opgegaan voor de Klimaatmars. Volgens een eerste inschatting van de organisatie kwamen er zeker 40.000 betogers naar de hoofdstad om hun stem te laten horen voor een ambitieuzer en eerlijker klimaatbeleid. Rond 17.00 uur was het programma in het Westerpark ten einde en gingen deelnemers weer hun eigen weg.

Vanaf de Dam liepen de actievoerders een route door de Raadhuisstraat, de Rozengracht, de Marnixstraat en de Nassaukade om te eindigen in het Westerpark. Verkeersregelaars hielden het verkeer in het centrum tegen om de stoet te laten passeren. Onder de demonstranten waren vooral jongeren en ouders met kinderen, die aandacht vroegen voor hun toekomst.

De betogers maakten met spandoeken, vlaggen en protestkreten duidelijk dat de “mooie beloftes” van Nederland bij lange na niet genoeg zijn om de klimaatdoelen te halen. “Shell maakt de wereld kapot”, “There is no planet B”, “Zeg nee tegen Wageningen aan zee” en “Ik wil oud worden in Amsterdam, niet in Atlantis” was te lezen op een aantal borden en spandoeken.

In het Westerpark ging het programma verder met toespraken van klimaat- en jongerenactivisten. Ook werd een aantal politici gevraagd naar hun klimaatplannen en er waren muzikale optredens.

De mars was een initiatief van de Klimaatcrisis Coalitie, een samenwerking van onder meer Oxfam Novib, Fridays For Future Nederland, Greenpeace, Extinction Rebellion, Fossielvrij NL en Milieudefensie. Tientallen andere organisaties en groepen die zich inzetten voor het klimaat steunden de demonstratie. Zo liepen er in de protestmars allerlei verschillende ‘blokken’ mee van verschillende groepen en over specifieke kwesties, bijvoorbeeld van wetenschappers, jongeren, zorgmedewerkers en ecologische boeren.

In maart 2019 was er in Amsterdam ook een klimaatmars, die toen zo’n 40.000 deelnemers trok.