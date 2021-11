Nauwelijks strubbelingen bij musea na aangescherpt coronabeleid

De eerste dag dat de door het kabinet aangescherpte coronamaatregelen van kracht zijn, is in veel musea vrijwel zonder problemen verlopen. “Het is goed gegaan, er was een vlotte doorstroming”, zei een woordvoerster van het Rijksmuseum in Amsterdam zaterdag. “Het was al veilig in het museum, maar mensen beseffen dat het nu met de QR-codes nog veiliger is geworden.”

Enkele bezoekers moesten rechtsomkeert maken omdat ze geen QR-code hadden of konden laten zien. “Maar iedereen was goed voorbereid door de overheid en door middel van extra informatiemails die we hebben gestuurd. Er was geen gedoe en ook in het museum was de doorstroming goed. We hebben twee ingangen en een speciale extra uitgang.” Het Rijksmuseum heeft extra medewerkers ingezet voor de controle en bij de entree borden neergezet om de bezoekers te informeren.

“Het is wennen, aanpassen en even aanpoten”, vat een woordvoerster van het Van Gogh Museum in Amsterdam de drukte deze zaterdag samen. Niet alle bezoekers hebben volgens haar een juiste QR-code paraat. Er is wat de codes betreft ook een verschil tussen toeristen van binnen en buiten de Europese Unie. “Als de OR-code ontbreekt of niet geldt in Nederland bieden we mensen de mogelijkheid om het tijdslot dat ze in ons museum hebben gereserveerd om te boeken en ondertussen ergens te laten testen voor toegang. En anders krijgen ze natuurlijk hun geld terug.”

Omdat het de eerste dag is dat de aangescherpte coronamaatregelen van kracht zijn, gaan veel mensen volgens de woordvoerster van het Van Gogh Museum “minder ge├»nformeerd op pad”. “Dat is voor ons moeilijk te ondervangen en op te lossen.” Het museum heeft iedereen die een E-ticket heeft besteld, een mail gestuurd met de boodschap dat ze bij de ingang ook een QR-code moeten kunnen laten zien. “Vanwege Allerheiligen, Allerzielen hebben veel mensen in de ons omringende landen een weekje vrij genomen en die komen tijdens een citytrip naar ons.”

Ook het Drents Museum, met op dit moment de Frida Kahlo-tentoonstelling als grote publiekstrekker, heeft een probleemloos verlopen zaterdag achter de rug. “Ik heb het de beveiliging en onze publieksbegeleiders gevraagd en het is volgens hen vlekkeloos verlopen”, aldus een woordvoerster. “Geen van de bezoekers maakte er een probleem van en slechts een enkeling had geen QR-code en kon niet naar binnen.” Dat het museum met een tijdslot van steeds een kwartier werkt, maakte het volgens haar gemakkelijk. “Er ontstonden geen lange wachtrijen en met wat extra personeel dat we hebben opgetrommeld, verliep alles probleemloos.”

“Het is goed gegaan”, zegt ook het hoofd publiekszaken van het Dordrechts Museum. “We hebben een grote tent tegen ons pand staan waar de QR-codes worden gecheckt, daarna kunnen bezoekers met hun toegangsbewijs naar de kassa. Dat komt, zeker nu, goed uit omdat we geen grote ontvangsthal hebben.” Het museum trekt al enige tijd veel extra bezoekers met de tentoonstelling Aelbert Cuyp en het landschap. “Als museum vinden we de aanscherping van de regels vanwege corona bepaald niet vervelend. Er is nu meer duidelijkheid. Mensen vroegen de afgelopen weken geregeld waarom we geen QR-codes hanteerden, zoals bij restaurants en evenementen inmiddels gebruikelijk is.”