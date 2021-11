Organisaties en universiteiten eisen investeringen in onderwijs

De kwaliteit van academisch onderwijs gaat achteruit, schrijven bestuurders van achttien organisaties en veertien universiteiten in een ingezonden brief aan de formateurs in het AD. Ze eisen flinke investeringen in het academisch onderwijs en dreigen met nieuwe acties wanneer dit niet gebeurt.

“PricewaterhouseCoopers”, een groot accountantskantoor, “stelde afgelopen maart dat een extra investering van 1,1 miljard euro hard nodig is”, schrijven de bestuurders. “Komt die forse investering van minimaal 1,1 miljard euro er niet, dan is dat voor ons het startsein voor gezamenlijke vervolgacties.”

Het budget dat universiteiten per student krijgen zou “alarmerend diep zijn gezakt”, waardoor te weinig ruimte overblijft voor goed academisch onderwijs en eigen onderzoek door docenten, beweren ze. Personeel op universiteiten zou bovendien zo’n 30 procent per week overwerken, wat “het niveau van ons onderwijs bedreigt en ervoor zorgt dat steeds meer jonge mensen de wetenschap verlaten”.

Ook de druk op studenten zou groot zijn, onder meer door schulden en de druk om snel af te studeren. De bestuurders vragen de formerende partijen daarom om “breed te investeren in zowel onderwijs als onderzoek en innovatie, voor meer vaste financiering te kiezen en structureel te investeren”.

De open brief komt van de VSNU namens veertien universiteiten, WOinActie, FNV Onderwijs & Onderzoek, AOb, Universiteit voor Humanistiek, Erasmus Trustfonds, CNV Onderwijs & Onderzoek, ISO, LSVb, LKVV, Lovum, PNN, PostdocNL, KNHG, De Jonge Akademie, AC/FBZ, Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici en Oncode Institute.