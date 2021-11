Winkeliers spreken van soepele herinvoering mondkapjesplicht

Winkeliers hebben op de eerste dag dat mondkapjes in winkels weer verplicht zijn weinig problemen gehad. Een enkeling vergeet een mondmasker mee te nemen, maar volgens brancheorganisatie INretail accepteert het merendeel van het winkelend publiek de regels.

“Het lijkt allemaal heel soepel te verlopen”, aldus een woordvoerder van de winkeliersvereniging. Volgens INretail is het ook belangrijk om coronamaatregelen te volgen, om zo de sterke stijging van de besmettingsaantallen een halt toe te roepen.

Bij winkelketen Blokker is het beeld ook positief. “Mensen houden zich er goed aan”, vertelt een zegsvrouw. Ze denkt dat dit ook komt doordat het niet de eerste keer is dat mondkapjes in winkels verplicht worden. “De eerste keer is het natuurlijk een wat grotere stap dan nu. En iedereen wist wel een beetje dat dit er weer aan zat te komen.” Posters herinneren mensen bij binnenkomst ook aan de mondkapjesregel en de maskers verkopen ook weer goed.

Action spreekt van een “vrije gemakkelijke omschakeling” op zaterdagochtend. De meeste bezoekers van filialen van de budgetwinkelketen reageerden volgens een woordvoerder goed. “Bij onze winkels droeg een enkele klant aanvankelijk geen mondkapje, meestal omdat ze er in de gauwigheid niet aan gedacht hadden”, zegt hij. “Een enkeling draaide zich om en vertrok, misschien om eerst een mondkapje te halen.”

Ook het personeel van winkels moet verplicht een hele werkdag een mondkapje dragen. Action benadrukt dat dit weleens lastig kan zijn voor medewerkers, maar dat er over het algemeen begrip voor is. Bij Blokker werd er gelaten gereageerd. “Mensen hebben het idee: het moet, dus dan doen we het maar weer. Je wil toch gewoon meehelpen en hopen dat dit de cijfers omlaag brengt.”

Met de feestdagen in aantocht breekt voor veel winkeliers de belangrijkste periode van het jaar aan. INretail roept ondernemers daarom op hun kerst- of sinterklaasacties zo veel mogelijk te spreiden, om een toeloop van grote groepen klanten te voorkomen. De ondernemersvereniging doet ook een beroep op het winkelend publiek om samenklontering te voorkomen. “Wees verstandig en grijp bijvoorbeeld je thuiswerkmoment aan om in de middag een cadeau te kopen.”