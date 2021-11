Duizenden betogers tegen coronabeleid beginnen aan mars Den Haag

Duizenden betogers tegen het coronabeleid zijn zondagmiddag begonnen aan een mars in Den Haag. Die begon op het Malieveld en voert onder meer langs de Hofvijver, over Plein 1813 en de Javastraat. De mars eindigt aan het eind van de middag weer op het Malieveld.

In de omgeving is veel politie aanwezig. De sfeer is gemoedelijk. Veel mensen hebben borden, spandoeken of vlaggen bij zich met daarop teksten tegen het coronabeleid of tegen het kabinet-Rutte.

De betoging is georganiseerd door Samen voor Nederland, naar eigen zeggen een samenwerkingsverband van tientallen organisaties. Een van de initiatiefnemers is Michel Reijinga, die eerder demonstraties tegen het coronabeleid organiseerde.