RIVM meldt iets minder positieve tests

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft tussen zaterdagochtend en zondagochtend 11.398 meldingen van positieve tests binnengekregen. Dat zijn er 609 minder dan zaterdag, toen er (bijgesteld) 12.007 positieve tests werden geregistreerd.

Zaterdag meldde het gezondheidsinstituut aanvankelijk iets meer coronabesmettingen, 12.024. Het was het hoogste aantal van dit jaar. Zowel donderdag als vrijdag werden ruim 10.000 gevallen geregistreerd. Het hoge aantal van zaterdag was overigens geen record: op een drietal dagen in december 2020 waren er meer geregistreerde positieve tests op een dag.

Hoewel zondag dus iets minder positieve testresultaten werden gemeld dan zaterdag, steeg het zevendaags gemiddelde nog wel, van 9408 op zaterdag naar 9871 op zondag.

Het RIVM kreeg het afgelopen etmaal verder acht meldingen van sterfgevallen. Zaterdag waren dat er 36, het hoogste aantal sinds 11 mei. Dat het overlijden van deze mensen nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn overleden.

Amsterdam telde, net als zaterdag, in de afgelopen dag de meeste bevestigde besmettingen, 406 in totaal. In Den Haag waren er 289 positieve testuitslagen. Rotterdam telde er met 288 precies 1 minder. Utrecht (215) en Veenendaal (166) completeren deze top vijf van gemeenten met de meeste positieve tests.