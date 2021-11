Amsterdam checkt met camera’s of snorfietsers op rijbaan rijden

Kentekencamera’s leggen vanaf maandag vast of snorfietsers in Amsterdam met een helm op de rijbaan rijden. Deze proef duurt een jaar en is volgens de gemeente nodig omdat snorfietsers zich de laatste tijd minder vaak aan de regels houden.

In de hoofdstad zijn snorfietsen sinds 2019 op veel plekken niet meer welkom op het fietspad, maar moeten ze met helm op de rijbaan rijden. Uit een evaluatie begin 2020 kwam naar voren dat de nieuwe regel heeft geleid tot meer veiligheid in het verkeer, een betere doorstroming en minder drukte op de fietspaden. Ook nam het aantal ongevallen met snorfietsers volgens de gemeente flink af.

Voorlopig wordt gebruikgemaakt van de bestaande kentekencamera’s, maar later komen er ook verplaatsbare camera’s bij. Wie de regels overtreedt, krijgt een boete thuisgestuurd. De camera’s zijn een aanvulling op de handhaving van boa’s op straat, die rond de honderd boetes per maand uitschrijven.