Daniël (20) ontwikkelt app voor jongeren om hun droom te realiseren

Hij had nog nooit een app ontwikkeld, maar het leek hem wel interessant. Via zijn mentor op school kreeg Daniël Ouwendijk (20) te horen dat iemand een app ontwikkelaar zocht. Dit was 2,5 jaar geleden, en inmiddels is de app Hunt Your Dream voor jongeren een feit. “Het is leuk als je iets kan ontwikkelen wat een doel heeft.”

Het appconcept lag er al: de lessen die Menco Erenst in zijn leven heeft geleerd overbrengen op een breder en vooral ook jong publiek. “Menco had een app nodig. Dit kost normaal rond de 100.000 euro, dus het is goedkoper om dit door een student te laten doen. Ik had een stage nodig als onderdeel van mijn ICT-opleiding en vond het een gaaf concept. Het gaat over bewuster worden. Ook al wist ik nog niet veel van apps, maar door zijn verhaal raakte ik zo gemotiveerd, dat ik er maandenlang na school en in het weekend constant aan gewerkt heb.”

“De app is bedoeld voor jongeren die niet weten wat ze willen”

Na 2,5 jaar was dit de uitgelezen tijd om de app Hunt Your Dream te lanceren. Mede door de coronacrisis kampen veel jongeren met stress, angst en somberheid. “De app is bedoeld voor jongeren die niet weten wat ze willen. Het is een positieve support die jou helpt je droom te realiseren. Het brengt mensen dichter bij zichzelf waardoor ze vanuit hun hart kunnen kijken wat hen gelukkig maakt.” Door het werken aan de app is Daniël veel positiever in het leven gaan staan. “Ik heb de afgelopen tijd niet alleen technisch veel geleerd, maar ook veel over zelfontwikkeling en zelfbewustzijn.”

De app is als een virtuele coach, die ervoor zorgt dat je zowel inzicht krijgt in je droom, als ook meer leert over jezelf, waardoor je uiteindelijk dichter bij je droom komt. “We willen jongeren helpen op zoek te gaan naar wat ze willen. Het gaat over gelukkig zijn in het moment en dankbaarheid. Je kan in de app uit verschillende thema’s kiezen, zoals voeding, gezondheid, vitaliteit, zakelijk succes, liefde vinden en je zelfvertrouwen versterken. Daar staan allemaal vragen bij, die jou dichter bij je doel brengen.” De Hunt Your Dream app wordt vanaf dit schooljaar mede geïntroduceerd op scholen in Nederland. Leerlingen krijgen workshops waarin ze leren om hun hart te volgen en hun droom te ontdekken.

Waarom sta je in de ochtend op?

“Ik sta positief in het leven, soms iets té positief. Dan moet ik iets realistischer zijn. Ik houd ervan om met de app bezig te zijn en mensen blij te maken. Deze app is mijn passie. Dit is een droom die uitkomt.”

Wat houd je momenteel bezig?

“Ik vind Italië heel gaaf en wil zo snel mogelijk daar naartoe. Misschien volgend jaar al. Ik wil altijd een doel voor me hebben waar ik naartoe kan werken. Mijn droom is wonen in Italië. Milaan vind ik een gave stad. Vorig jaar heb ik vijf maanden in Italië gewoond. Het is er warm en ik houd van de mensen daar.”

Hoe zorg jij goed voor jezelf?

“Ik beweeg veel, loop elke ochtend een rondje. In de avond ga ik regelmatig sporten. Ik ben net op dansen gegaan, streetdance en Hip Hop. Daardoor ga ik uit mijn comfortzone en ontdek ik nieuwe dingen. Ik heb me ook voor parachute springen opgegeven. Ik zorg goed voor mezelf door positief te zijn en door te werken voor iets waar ik veel passie voor heb. Het gaat er voor mij om dat ik aan het einde van de dag naar huis ga en dat ik weet dat ik verder ben gekomen.”

Wat deed je als kind graag?

“Buiten spelen, voetballen, beetje gamen met vrienden. Ik wilde graag astronaut worden. Ik vind ruimtevaart heel interessant, nog steeds. Ik was als kind een ander persoon, met veel minder zelfvertrouwen. Ik was niet zo sociaal en was een beetje zoekende. Ik heb me enorm ontwikkeld de laatste jaren.”

Wat doe je elke ochtend als vast ritueel?

“Yoga en dankbaarheid uitspreken.”

Wat waardeer je aan jezelf?

“Mijn discipline en enthousiasme. En ik kan goed luisteren en ben te vertrouwen. Maar wat ik het meeste waardeer, is dat ik het fijn met mezelf heb en dat ik mezelf accepteer. Ik ben gelukkig waar ik ben.”

Je mag een mentor uitkiezen. Wie zou dat zijn en waarom?

“Nelson Mandela. Hij zit al wat langer in mijn hoofd. Hij is net als ik heel positief. Hoe slecht iemand zich ook gedroeg, hij kon altijd met liefde naar iedereen kijken. De manier waarop hij naar de wereld keek, vind ik heel inspirerend.”

Wat kook je het liefste?

“Pasta. Ik kook het vaak met verschillende ingrediënten.”

Stel, vanavond is je laatste avondmaal. Wat zou je willen eten, met wie en wat zou je tegen alle aanwezigen willen zeggen?

“Macaroni ham en kaas is mijn lievelingseten, maar kan dat wel, zo’n laatste avond?” Waarom niet? “Ja, inderdaad, dat kan wel. Het hoeft niet speciaal te zijn. Ik zou met mijn ouders, mijn zus en wat goede vrienden eten. Ik zou zeggen dat ik ze waardeer en dat ik blij naar het volgende leven ga.”

Is er nog iets wat je wil zeggen?

“Ik vond de vragen leuk, dat heb ik nog niet eerder op deze manier meegemaakt. Het zijn vragen die me laten nadenken.”