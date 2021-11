De Jonge: besluit over coronaregels is aan de vroege kant

Dat het kabinet deze vrijdag al een besluit wil nemen over eventuele uitbreiding van de coronamaatregelen is “aan de vroege kant”. Dat erkent demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. Het hangt af van de naleving van de regels die zaterdag zijn ingegaan, maar die zullen in de loop van deze week nog nauwelijks terug te zien zijn in de cijfers.

Het kabinet gaat kijken of de signalen die wel te zien zijn, lijken op een prognose van het RIVM. De Jonge denkt dat het Outbreak Management Team (OMT) ook iets kan zeggen over het gedrag van mensen. Het gaat dan bijvoorbeeld om 1,5 meter afstand houden en de controle op coronatoegangsbewijzen, zo werd aangekondigd tijdens de persconferentie van vorige week.

Volgens De Jonge moet het aantal besmettingen dringend omlaag omdat de ziekenhuisbezetting oploopt. “We hebben ons zorgen te maken over de stijgende aantallen, die doen iets met de toegankelijkheid van de zorg.” De basismaatregelen zijn belangrijk, stelt de minister: afstand houden, handen wassen en testen bij klachten. “Het virus draagt zichzelf niet over, mensen doen dat.”

Het OMT komt woensdag met een nieuw advies. Daar wordt donderdag over gesproken in het kabinet, waarna op vrijdag een besluit genomen wordt. Het idee is dat op meer plaatsen om coronatoegangsbewijzen gevraagd kan worden, zoals in dierentuinen en niet-essentiƫle winkels. Op welke plekken precies wilde De Jonge nog niet zeggen.