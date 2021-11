Eenmalige AVROTROS-special op 18e verjaardag Amalia

De AVROTROS is bezig met een special over prinses Amalia, die op 7 december 18 jaar wordt. Dionne Stax duikt in ‘Amalia 18 jaar’ samen met experts in het leven van de troonopvolgster.

Zo spreekt Stax met koningshuiskenner en journalist Rick Evers, met wie ze een wandeling maakt door Wassenaar en Den Haag. Op die plekken ging Amalia naar hockey en de basisschool. Daarnaast bezoeken ze Paleis Noordeinde. Dat is nu nog het werkpaleis van de koning, maar later van Amalia wanneer zij koningin wordt.

Ook couturier Edouard Vermeulen van Modehuis Natan in Brussel en de schrijver van het boek Amalia, Peter Rehwinkel, komen aan het woord. Opvoedcoach Marina van der Wal vertelt hoe het voor een kind is om een uitgestippeld leven te hebben.

De special is op de verjaardag van Amalia, op 7 december, om 20.30 uur te zien op NPO 1. Die dag wordt ook de Net5-documentaire Prinses Amalia: tiener op weg naar de troon uitgezonden. Die docu geeft een inkijkje in het leven van de troonopvolgster door middel van verhalen van mensen dichtbij haar.