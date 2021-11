GGD Brabant-Zuidoost loopt over en stopt testen zonder afspraak

De GGD Brabant-Zuidoost stopt dinsdag met het testen zonder afspraak, want het wordt anders veel te druk en te risicovol op de locaties. “De testvraag in de regio loopt razendsnel op. Om meer mensen sneller te kunnen testen, testen we vanaf 9 november uitsluitend op afspraak. Daarmee voorkomen we lange wachttijden”, aldus de organisatie.

Met een afsprakensysteem kunnen er ook meer mensen per uur worden getest en hoopt de dienst aan de vraag te kunnen blijven voldoen. Bij testen zonder afspraak moeten mensen namelijk eerst nog hun gegevens laten registreren, hetgeen extra tijd kost. De wachtrijen zijn niet wenselijk, zegt de GGD, omdat er allemaal mensen staan die coronaklachten hebben en dus besmettelijk kunnen zijn.

De maatregel geldt voor alle testlocaties van deze GGD-afdeling, zowel in Eindhoven als in Eersel en Helmond. “Het uitgangspunt blijft dat wie een afspraak maakt, zich binnen 24 uur kan laten testen”, zo wordt wel beloofd.