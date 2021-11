MH17-nabestaande: voel me onbeduidende pion in macaber schaakspel

Piet Ploeg, voorzitter van de Stichting Vliegramp MH17, sprak maandag als een van de laatste nabestaanden in de rechtbank over zijn verlies. Bij de ramp op 17 juli 2014 verloor hij zijn broer, schoonzus en neef.

Van slechts twee van de 298 inzittenden is nooit iets teruggevonden, zijn broer is een van hen. “Voor mij maakt het veel verschil dat ik geen afscheid van hem heb kunnen nemen”, zei hij in de rechtbank op Schiphol. Bij de uitvaart waren twee kisten, van zijn schoonzus en neef, maar er stonden drie foto’s voor. Hij hekelde de rol van Rusland in de kwestie, die in zijn ogen het proces traineert. “Het is verwerpelijk. Als nabestaande voel je je een onbeduidende pion in een macaber schaakspel.”

Ploeg is sinds het begin van de omvangrijke rechtszaak telkens aanwezig geweest. Hij begon zijn verhaal met het uitspreken van zijn waardering en respect voor de rechtbank, het Openbaar Ministerie en ook de advocaten van verdachte Oleg Poelatov, de enige van de vier verdachten die zich laat verdedigen. “Ook al zit ik soms met kromme tenen te luisteren naar de verdediging.”

Hij vertelde de rechters hoe hij zijn zieke, oude ouders moest vertellen dat hun zoon en zijn gezin dood waren. “Toen ik binnenkwam, zaten ze net het Journaal te kijken, met beelden van de ramp. Niet wetend dat het over hun zoon ging.” Zijn ouders leven sinds een paar jaar niet meer. “Voor mijn ouders is dat moment in 2014 tot hun overlijden de meest beroerde tijd van hun leven geweest.”

Maandag is de elfde en tevens laatste zittingsdag waarin de nabestaanden van de vliegramp aan het woord komen om hun ervaringen met de rechtbank te delen. Het volgende belangrijke onderdeel in de omvangrijke strafzaak is de strafeis van het OM. Het is nog niet helemaal duidelijk wanneer dat gaat gebeuren, mogelijk december of februari volgend jaar. Een uitspraak wordt niet eerder dan de tweede helft van 2022 verwacht.