Congres D66 gaat niet door vanwege onzekerheid over coronaregels

Het partijcongres van D66 in Den Bosch, dat voor aankomende zaterdag stond gepland, gaat niet door. Er is onzekerheid over mogelijke coronaregels, die het kabinet wellicht vrijdag aankondigt, en de coronacijfers zijn volgens de partij hoog. Het congres afgelasten is volgens de partij dan ook ” de meest verantwoorde keuze”.

Het zou het eerste fysieke partijcongres van D66 zijn in bijna twee jaar. Er werden 3000 D66’ers verwacht.

Een woordvoerder laat weten dat de organisatie niet kon wachten met het nemen van een besluit tot vrijdagavond, als het kabinet mogelijk aangescherpte coronaregels bekendmaakt. Om leden duidelijkheid te geven en om te werken aan alternatieven, heeft de organisatie daarom nu besloten om het congres af te blazen.

Partijleider Sigrid Kaag vindt het “ontzettend jammer”, laat ze op Twitter weten. Zij schrijft dat voorzichtigheid voorop moet staan en hoopt snel alsnog samen te kunnen komen met haar partijgenoten.

De partij organiseert donderdag en vrijdag online een algemene ledenvergadering. Zaterdag is er “een korte onlineledenbijeenkomst met onder anderen Sigrid Kaag, Rob Jetten, Jan Terlouw en de nieuwgekozen partijvoorzitter”, laat de partij in een verklaring weten.

Vorig jaar april organiseerde D66 voor het eerst een onlinecongres. Toen kwamen prominenten bijeen in een tv-studio in Noord-Brabant. Later volgden meer onlinebijeenkomsten van de partij, onder meer over de lijsttrekkersverkiezing van D66. Sigrid Kaag vond toen Ton Visser tegenover zich als kandidaat-lijsttrekker. Kaag won met ruim 95 procent van de stemmen.