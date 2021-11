De Jonge tegen kritische Kamer: GGD schaalt al sneller op

De Tweede Kamer loopt te hoop tegen de grote drukte bij GGD’en die de toeloop van testaanvragen niet overal aankunnen. Veel partijen willen weten of er wel tijdig en voldoende is opgeschaald, nu het aantal coronabesmettingen snel oploopt. Demissionair zorgminister Hugo de Jonge wees op de enorme snelle opschaling van de GGD’en. “De laatste 1,5 week is veel meer opgeschaald dan was gepland. Dat is een waanzinnige prestatie”, aldus De Jonge.

De GGD is volgens hem van 40.000 testen per dag opgeschaald naar 75.000, in anderhalve week tijd, terwijl dat eigenlijk enkele weken zou duren, aldus de minister. Hij is er blij mee dat zoveel mensen zich laten testen op het coronavirus, waartoe het kabinet ook oproept. Er zijn daarvoor 195 testlocaties beschikbaar.

Maandag hebben ruim 103.000 mensen een testafspraak kunnen maken. Ook de tijd tussen het maken van de afspraak en de uitslag van de test is de afgelopen dagen 30 uur, en dat is nog ruim binnen de norm van 48 uur, aldus De Jonge.

Maar veel partijen vinden het moeilijk te verkroppen dat er nu tóch problemen met de capaciteit ontstaan, terwijl de besmettingscijfers en de ziekenhuisopnames al weken oplopen. Wat kan er binnen het huidige systeem nog worden gedaan om verder en sneller op te schalen, wilde VVD-Kamerlid Aukje de Vries weten.

PvdA’er Attje Kuiken drong er op aan om nú al strengere maatregelen te treffen, maar dat wees De Jonge van de hand. Vrijdag besluit het kabinet daarover op basis van een advies van de experts van het Outbreak Management Team (OMT). Die komen woensdag bij elkaar, donderdag wordt het kabinet bijgepraat op het Catshuis.