GGD’en stoppen met prikbussen vanwege aankomende winterweer

In meerdere regio’s stoppen GGD’en met de inzet van prikbussen, laat koepelorganisatie GGD GHOR Nederland weten. Reden is het herfst- en aankomende winterweer. In onder meer de regio’s Hollands Midden, Fryslân en Haaglanden zullen de prikbussen worden vervangen door binnenlocaties en pop-up locaties, zoals een leegstaand kantoorpand.

“Zo’n prikbus staat bijvoorbeeld op een parkeerplaats bij een supermarkt”, aldus een woordvoerder van GGD GHOR Nederland. “Daar buiten moeten staan wachten middenin een herfststorm is niet zo comfortabel.” Of alle regio’s de prikbussen binnenzetten en op zoek gaan naar locaties met meer beschutting tegen het gure weer weet de koepelorganisatie nog niet. “Iedere regio bepaalt zelf hoe en wanneer zij dit organiseren.”