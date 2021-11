Ouderenclub: zet alles op alles voor snellere boosterprik ouderen

Het kabinet moet “alles op alles zetten” om ouderen zo snel mogelijk een boosterprik van het coronavaccin te geven, zegt seniorenorganisatie KBO-PCOB bij monde van een woordvoerder. De club reageert op de oproep van verpleeghuizen bij Nieuwsuur maandag om de boosterprik te vervroegen. Tachtigplussers kunnen volgens de huidige planning vanaf begin december een extra prik krijgen om de afweer tegen het virus te verhogen.

Die planning lijkt heel “star”, aldus de woordvoerder. “Je moet goed kijken: kan het echt niet eerder dan begin december? We zouden het liefst willen dat alle ouderen al eerder aan de beurt komen. Maar als dat organisatorisch niet lukt, kijk dan of het bijvoorbeeld in de verpleeghuizen al sneller kan. De nood lijkt daar het hoogst.” Het “schrikbeeld” bij ouderen is volgens de bond de situatie in de zorginstellingen voor ouderen van het begin van de coronapandemie. Toen verloren sommige instellingen een groot deel van hun bewoners aan het virus.

Ook ouderenbond ANBO vindt dat er zo snel als mogelijk begonnen moet worden met het prikken in de verpleeghuizen. “We begrijpen dat het organiseren van de prikcampagne wat voeten in de aarde heeft”, aldus een woordvoerster. “Maar als bijvoorbeeld instellingen zeggen ‘we prikken zelf en we kunnen daar direct mee beginnen’, dan graag. We moeten er wel voor waken dat we niet dezelfde situatie krijgen als begin dit jaar: dat in sommige instellingen een deel van de bewoners wel geprikt kon worden en een deel niet.”

Dat niet altijd alle bewoners in één keer een inenting kunnen krijgen van dezelfde arts heeft te maken met de vraag wie de “medische verantwoordelijkheid” draagt voor welke bewoner, legt de brancheorganisatie voor de ouderenzorg ActiZ uit. Soms ligt die verantwoordelijkheid bij de instellingsarts, maar in andere gevallen bij de huisarts. “In dat geval moet die dan dus ook bepalen of een oudere in staat is om een vaccin te ontvangen”, aldus een woordvoerder. Een factor die meespeelt is de griepprik: veel ouderen ontvangen die op dit moment en er moet minstens twee weken zitten tussen de toediening van dat vaccin en een coronaprik.

De vaccinaties voor ouderen beginnen in principe op 6 december. GGD GHOR Nederland zei vorige week dat dat de snelst mogelijke optie is, om organisatorische redenen. Ouderen, bewoners van zorginstellingen zonder medische dienst en niet-mobiele thuiswonende ouderen krijgen voorrang en worden door de GGD’en geprikt. Bewoners van zorginstellingen mét medische dienst worden door de instellingsarts geprikt.