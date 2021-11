Rechter houdt verhuizing dolfijnen Dolfinarium naar China tegen

De verhuizing van acht dolfijnen, twee walrussen en twee zeeleeuwen van het Dolfinarium in Harderwijk naar een attractiepark in China kan voorlopig niet doorgaan. Dit besloot de voorzieningenrechter van de rechtbank in Amsterdam dinsdag.

In een spoedprocedure vroegen dierenwelzijnsorganisaties Sea Shepherd en House of Animals vorige week om de verhuizing van de zeezoogdieren naar attractiepark Hainan Ocean Paradise tegen te houden. De rechter heeft het verzoek toegewezen.

De dierenwelzijnsorganisaties willen voorkomen dat het Chinese attractiepark de dolfijnen commercieel gaat gebruiken voor vermaak. Dat vinden ze geen verbetering van het dierenwelzijn. De dieren zijn nog slechter af als ze in China alsnog door hoepels moeten springen, stelt Sea Shepherd.

Oprichter Karen Soeters van House of Animals reageert dolblij op het vonnis. “Ik ben waanzinnig blij met deze uitspraak. Aan de andere kant had ik niet anders verwacht omdat het niet anders kan”, reageert Soeters. “Het park in China verkoopt over de rug van de dieren kaarten. In China gaan ze kunstjes doen, dat is zeker. Ze gaan naar plek in China waar van we zeggen dat het nog slechter is.”

Op 23 november dient er bij de meervoudige kamer van de rechtbank in Amsterdam nóg een rechtszaak. Dan komt het beroepschrift aan de orde van de dierenwelzijnsorganisaties tegen het besluit van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om de vergunning aan het Dolfinarium te verlenen. Beide organisaties tekenden bezwaar tegen dit besluit aan, maar de minister wees dat af. De rechter vindt dat de partijen de uitspraak van dit beroep dienen af te wachten.

“De voorzieningenrechter heeft daartoe overwogen dat het belang van het Dolfinarium om de zeezoogdieren nog voor de uitspraak op het beroep te kunnen overdragen aan China minder zwaar weegt dan het belang van Sea Shepherd om deze uitspraak af te wachten. Bij deze belangenafweging kent de voorzieningenrechter doorslaggevend gewicht toe aan de onomkeerbaarheid van een eventuele overdracht aan China. Het Dolfinarium mag dus geen gebruik maken van de uitvoervergunningen totdat op het beroep is beslist”, aldus de rechter in het vonnis.

De vergunning voor de verhuizing van de zeezoogdieren loopt op 9 januari af.