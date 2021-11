Ruim 84 procent 18-plussers volledig gevaccineerd

In Nederland zijn tot nu toe naar schatting ruim 24,1 miljoen vaccinaties toegediend. Daarvan zijn ruim 13 miljoen eerste vaccinaties en ruim 11 miljoen tweede vaccinaties. Naar schatting heeft nu 87,9 procent van alle 18-plussers minimaal één vaccinatie ontvangen en is 84,4 procent volledig gevaccineerd, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Van alle 12-plussers heeft nu 85,9 procent minimaal één vaccinatie ontvangen en is 82,4 procent volledig gevaccineerd.

Volgens het RIVM is er afgelopen week “een lichte stijging” te zien in de opkomst en vaccinatiegraad in verschillende leeftijdsgroepen. “Per leeftijdsgroep gaat het om toenames van maximaal 1 procent”, aldus het instituut.

Volgens de wekelijkse vaccinatiecijfers van het RIVM hebben inmiddels ruim 75.000 een derde prik gekregen. Mensen met een verzwakt immuunsysteem kunnen sinds een aantal weken een extra inenting krijgen, omdat ze bij de eerste twee prikken misschien niet genoeg antistoffen tegen het coronavirus hebben aangemaakt.