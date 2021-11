Rutte bezoekt Griekenland, Albanië en Noord-Macedonië

Demissionair premier Mark Rutte gaat dinsdag en woensdag op werkbezoek naar Griekenland, Albanië en Noord-Macedonië. Hier spreekt hij onder meer met de drie landen over hun relaties met Nederland.

Dinsdag is Rutte in Griekenland, waar hij in gesprek gaat met de Griekse minister-president Kyriakos Mitsotakis. Ook blikt hij vooruit op het staatsbezoek van het Koningspaar van maandag 13 december tot en met woensdag 15 december. Hij sluit zijn bezoek af met een werkdiner.

Op woensdag gaat Rutte naar Albanië. De Albanese minister-president Edi Rama ontvangt de premier met een welkomstceremonie. De twee gaan met elkaar lunchen. Rutte gaat in het land ook in gesprek met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties.

Aansluitend reist hij door naar Noord-Macedonië, waar hij ook praat met maatschappelijke organisaties. Rutte spreekt met jeugdvertegenwoordigers hiervan en heeft een onderhoud met de president van het land Stevo Pendarovski.