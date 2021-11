Verkoop coronazelftests gestegen sinds coronapersconferentie

Coronazelftests vliegen over de toonbank sinds de coronapersconferentie van vorige week dinsdag. Drogisterijen en apotheken zien de testen goed verkopen, maar kampen nog niet met voorraadproblemen. BENU Apotheken, met ongeveer 340 filialen in Nederland, heeft de vraag zien verviervoudigen sinds de persconferentie van demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. “Eerst verkochten we 20.000 tests per maand, maar dat zijn er nu ongeveer 20.000 in een week”, aldus een woordvoerder van BENU.

De webwinkel Drogist.nl had zich al voorbereid op een mogelijke stijging van de vraag naar zelftests, mondkapjes en desinfectiemiddel. Dat bleek verstandig, aangezien volgens een woordvoerder de verkoop van deze middelen “enorm is toegenomen”, namelijk met 300 procent. Over absolute aantallen laat hij zich niet uit. Bij De Online Drogist zijn vrijwel alle zelftests uitverkocht, op enkele speekseltests na. Het bedrijf hoopt binnen enkele dagen de voorraad weer voldoende te hebben aangevuld.

Medicijnen.nl, met zowel zes fysieke apotheken als een webwinkel, ziet ook dat de persconferentie invloed heeft gehad op de vraag naar de thuistests. Bij hen verkochten zelftests al langer goed, maar er is volgens het bedrijf wel een stijging merkbaar sinds de meest recente coronapersconferentie. Het is niet duidelijk hoe groot die stijging precies was.

De zelftests zijn ook in trek bij Kruidvat en Trekpleister, meldt een woordvoerder van moederbedrijf A.S. Watson. Wel heeft het bedrijf nog genoeg thuistests in de distributiecentra liggen. Het kan zijn dat schappen in sommige winkels leeg zijn, maar dat is volgens A.S. Watson geen structureel probleem en die schappen zullen binnen een dag weer gevuld zijn.