VVD’er Dijkhoff burgemeester van Lazerom in Sinterklaasjournaal

Oud-VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff is dit jaar te zien in het Sinterklaasjournaal als burgemeester van het fictieve plaatsje Lazerom. Burgemeester Constant Starnakel wil de allergrootste tekening produceren voor de intocht van Sinterklaas, was dinsdag te zien in de tweede aflevering van het programma.

Op sociale media wordt de aanwezigheid van Dijkhoff toegejuicht. Het is dit jaar nog niet bekendgemaakt waar de sint zaterdag in Nederland zal aankomen. Daarom zorgt een groot aantal burgemeesters ervoor dat zaterdag bij het Grotepietenhuis – oftewel Paleis Soestdijk – een slinger van tekeningen zal hangen om de sint te verwelkomen.

De NTR maakte afgelopen zomer al bekend dat de sint, net als vorig jaar, door burgemeesters en kinderen worden begroet bij het Grotepietenhuis. In een brief werden burgemeesters uitgenodigd zich daarvoor aan te melden.

De goedheiligman zelf is overigens nog niet in het Sinterklaasjournaal te zien geweest. Hij lijkt kwijt te zijn. Bovendien zijn allerlei onderdelen van de boot van de sint van chocolade gemaakt, wat veel problemen veroorzaakt.

Naar de eerste aflevering van het Sinterklaasjournaal keken maandag ruim een miljoen mensen.